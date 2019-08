Acqua in strada e nelle case, residenti Ospizio Marino hanno chiesto intervento polizia

Gela. I residenti della zona attendono da settimane interventi necessari a bloccare la perdita d’acqua che continua a riversarsi in strada, in via Leontini e in via Gallipoli, ad Ospizio Marino. Hanno più volte segnalato il guasto, ma pare che fino ad oggi neanche gli operatori di Caltaqua abbiano effettuato accertamenti. Non sarebbe la prima rottura nello stesso punto. Questa mattina, hanno allertato gli agenti di polizia.