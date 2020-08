Acqua “razionata” in uno stabile di Marchitello, “quattordici famiglie esasperate”

Gela. Da mesi, non riescono ad avere forniture idriche regolari. Sono almeno quattordici le famiglie che fanno fatica ad andare avanti, in uno stabile di via Ambrica, a Marchitello. Pare si siano rivolti anche agli uffici di Caltaqua, senza però avere vere soluzioni. “L’acqua arriva per un’ora, ogni due giorni – fanno sapere alcuni residenti – non si riesce a completare l’accumulo delle vasche e non abbiamo acqua a sufficienza. Chiediamo un intervento, così da avere forniture adeguate. Non possiamo andare avanti. Siamo esasperati”. Ci sono anche bambini e anziani ma lo stabile è praticamente a secco.