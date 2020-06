“Acqua torbida”, blocco delle forniture in città: scatta ennesima emergenza idrica

A Niscemi subito stop per un arco temporale stimato tra le 24 e le 36 ore. In città, invece, blocco totale delle forniture nelle zone coperte dai serbatoi Caposoprano e Montelungo. “Caltaqua metterà a disposizione il servizio sostitutivo mediante autobotti per le utenze che negli ultimi giorni hanno avuto maggiori disservizi, ad esempio via Cicerone – fanno sapere i tecnici dell’azienda – sarà, inoltre, garantita la distribuzione agli enti sensibili”.