“Acqua torbida”, stop totale a Caposoprano e Macchitella: altro caos idrico estivo

Gela. Il “copione” si ripete praticamente uguale a qualche mese fa. Mentre questa mattina è scattato l’allarme per l’ennesimo guasto alla condotta di Spinasanta alta, lungo la statale 115, ora arriva il divieto assoluto per l’uso a fini alimentare dell’acqua a Caposoprano e Macchitella. Stesse scene e stessi provvedimenti di sempre. I tecnici del settore igiene pubblica dell’Asp, dopo aver analizzato i campioni prelevati dai punti delle zone interessate dagli accertamenti, hanno accertato l’eccessiva torbidità. Il sindaco Lucio Greco e il dirigente del settore ambiente Grazia Cosentino hanno apposto le firme sull’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua, fino a nuovo ordine. Solo la scorsa settimana, in consiglio comunale, il presidente Ati Massimiliano Conti ha frenato sulla possibilità di scioglimento anticipato del contratto per inadempimento, soluzione invece sostenuta da Greco.