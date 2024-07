Acque reflue affinate per le campagne, vertice in Regione: “Si può arrivare a fase start-up”

Gela. La fase di start-up ha tutte le condizioni per essere concretizzata. Questa mattina, in Regione, c’erano le parti coinvolte nel processo tecnico e istituzionale che può condurre alla partenza vera e propria del sistema delle acque reflue affinate, da destinare principalmente al comparto agricolo. L’amministrazione comunale sta insistendo molto sul punto e ha ottenuto il tavolo odierno. C’erano gli assessori Giuseppe Arancio e Filippo Franzone, il consigliere comunale dem Giuseppe Fava, i parlamentari regionali M5s Nuccio Di Paola e Angelo Cambiano, il presidente Ati Massimiliano Conti e ancora i riferimenti di Eni, Caltaqua, Asp, dipartimento regionale acqua e rifiuti e dell’azienda privata titolare dell’impianto all’interno di raffineria. Il costo complessivo per far arrivare le acque affinate alle vasche Settefarine e Badia si aggira intorno al milione e mezzo di euro. “La copertura finanziaria c’è”, viene spiegato a conclusione del tavolo. Sarà necessaria una relazione dei rischi da redigere sulla base della disciplina in materia e inoltre a gestire il sistema dovrà essere Caltaqua, in quanto già riferimento del ciclo idrico locale. Una soluzione che consenta di far affluire le acque affinate nelle aree rurali locali sarebbe un toccasana per l’intero comparto che soffre enormemente per l’assenza di fonti idriche certe. Le dighe a scartamento ridotto non aiutano. A breve, il confronto tra le parti proseguirà e entro le prossime settimane verrà condotto un sopralluogo per valutare l’impianto e tutto ciò che sarà connesso.