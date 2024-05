“Acquistiamo le antiche monete di Gela”, NovaTerra2701 apre un crowdfunding

Gela. Il comitato civico NovaTerra2701 è lieto di annunciare una nuova iniziativa di crowdfunding per l’acquisto di tre monete dell’antica Ghelas, che saranno messe all’asta presso la rinomata casa d’aste Bolaffi di Torino. Si tratta di una Didramma databile al periodo 485-475 a.C, di una Tetradramma databile al periodo 420-415 a.C e di una Tetras databile al periodo 420-405 a.C. Questo progetto mira a riportare questi tesori storici nella loro città d’origine, Gela, dove saranno custoditi presso il Museo Archeologico Regionale. Come partecipare: Le donazioni possono essere effettuate tramite la piattaforma “GoFundMe”, una delle più sicure e diffuse al mondo. Per contribuire, è sufficiente utilizzare il seguente link per effettuare un versamento tramite carte di pagamento, PayPal e Google Pay:https://www.gofundme.com/f/acquistiamo-insieme-le-antiche-monete-provenienti-da-gela

Dettagli dell’asta: Le monete saranno vendute in asta pubblica il 6, 7 e 10 giugno 2024. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale della Bolaffi.

Supporto all’iniziativa: Abbiamo già iniziato a diffondere questa iniziativa tra i cittadini ed i rappresentanti politici tramite servizi di messaggistica e social network. Abbiamo anche inviato un’e-mail al sindaco di Gela, chiedendone il supporto attraverso una o più tra le seguenti modalità:

• Diffusione dell’iniziativa presso la cittadinanza tramite i canali personali e istituzionali dell’amministrazione;

• Utilizzo di una parte dei fondi donati a suo tempo dai cittadini nell’ambito dell’iniziativa “Acquistiamo la Torre di Manfria”

• Eventuali donazioni volontarie da parte dei membri della Giunta e/o del Consiglio Comunale, nonché del personale amministrativo.

In poche ore, abbiamo già quasi raggiunto una somma sufficiente per l’acquisto di una delle tre monete al prezzo di base d’asta. Tuttavia, sarà cruciale diffondere la voce e aumentare la partecipazione poiché il giorno dell’asta si avvicina velocemente. Inoltre, i prezzi potrebbero aumentare durante la fase di offerta; ragion per cui contiamo di raggiungere e superare la somma impostata come soglia per la campagna di crowdfunding. Vogliamo evitare che queste monete finiscano nelle mani di collezionisti privati, in Italia o all’estero, e riportarle invece a Gela.