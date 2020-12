Ad Ospizio Marino asfalto ridotto in polvere: Di Blasi, “nessun controllo sui lavori”

Gela. Dopo lo scavo, l’asfalto, probabilmente di scarsa qualità, è stato portato via dalle piogge nell’arco di pochi minuti. Il bitume, collocato in alcuni tratti stradali, ad Ospizio Marino, si è ben presto trasformato in materiale del tutto friabile, quasi polvere. La segnalazione arriva dal presidente dell’associazione “Aria Nuova” Saverio Di Blasi, che è anche rappresentante territoriale del gruppo dei Gilet arancioni. Lui stesso ha dato una mano a rimuovere quello che rimaneva del bitume posato lungo la strada. “E’ diventato molto pericoloso non solo per gli scooter e le auto in transito – dice – ma anche per i passanti, che rischiano seriamente di scivolare. Per non parlare della polvere che si alza e penetra nelle abitazioni”. Secondo Di Blasi, questo si verifica perché mancano veri controlli sui lavori di ripristino. “Non capisco come si faccia a collocare un bitume di questo tipo che con pochi giorni di pioggia è stato letteralmente spazzato via, trasformandosi in altro – dice ancora – basta fare un giro per le strade del quartiere e sarà facile accorgersi di quanto è accaduto. A questo punto, mi viene il dubbio che qualcuno magari sappia e faccia finta di niente”.