Addetti centro per l’impiego devono lasciare palazzo Pignatelli, “non possiamo perdere un altro servizio”

Da mesi, si sta cercando una collocazione diversa, soprattutto per risparmiare sul canone versato dal municipio. “È una vicenda molto grave – dice l’ex consigliere comunale Vincenzo Cirignotta – l’amministrazione comunale deve bloccare il provvedimento. La città non può permettersi di perdere uffici così importanti, soprattutto in una fase che vede l’avvio del reddito di cittadinanza. Sarebbe l’ennesimo servizio tagliato in questa città. La campagna elettorale è finita, c’è una giunta che deve attivarsi prima possibile. Non facciamoci scippare il Centro per l’impiego da comuni come Riesi o Niscemi, i cui sindaci mi risulta abbiano già indicato possibili soluzioni per collocarlo”.