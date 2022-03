Addio dalla pista a Riccardo Vizzini: “Era devoto alle due ruote tassellate”

Gela. Enduristi e crossisti, con il consenso dei famigliari, hanno voluto salutare Riccardo Vizzini, 43 anni, come si fa con i grandi campioni: portando la sua salma in pista. Un improvviso malore ha spezzato, prematuramente, la vita di Riccardo. I suoi funerali sono stati officiati, stamattina, nella chiesa di Sant’Antonio a Caposoprano. Successivamente il feretro del 43enne è stato portato lungo la corsia di accesso al crossodromo Mx Park di contrada Spinasanta, alla presenza di tanti campioni gelesi come: Mirko Ventura, Gianni Carfì, Manolo Di Nisi e Felice Bevilacqua solo per citarne alcuni. L’ultimo saluto, prima della definitiva tumulazione, è stato promosso dai componenti della Mx Montelungo, associazione presieduta da Gaetano Riggio, grazie ad Angela, vedova e moglie dello sfortunato Riccardo Vizzini, e al loro unico figlio: Leonardo, di appena 3 anni.