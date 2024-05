Adeguamento indennità, Greco: “Per la nostra amministrazione non ci saranno aumenti”

Gela. La giunta ha rilasciato l’atto di indirizzo per l’adeguamento delle indennità che spettano agli amministratori: dal sindaco al suo vice passando per gli assessori e il presidente dell’assise civica. Gli aumenti però non riguarderanno l’amministrazione Greco, anzitutto per le tante conseguenze generate dal dissesto dell’ente comunale. Ieri, abbiamo riferito del provvedimento. “L’amministrazione da me presieduta non ha deliberato alcun aumento delle indennità degli amministratori, nonostante fosse consentito dalla legge nazionale e regionale. E’ un aspetto, questo, che andrebbe rimarcato anche per evitare facili strumentalizzazioni da parte di un’opinione pubblica che, sotto il peso di una crisi economica, sarebbe legittimamente portata ad esprimere il proprio dissenso”, spiega il sindaco. Con la disciplina prevista, le indennità dei sindaci, a cascata quelle dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti del consiglio comunale, vengono parametrate alle retribuzioni dei presidenti di Regione. Una quantificazione che viene effettuata sulla base della soglia di popolazione. Così, per i Comuni oltre i 50mila abitanti le indennità degli amministratori si pongono sulla quota del 45 per cento.