Affidamenti per lavori aree verdi, Scerra: “Greco mente e la città è ancora sporca”

Gela. “Il sindaco non entra nel merito delle nostre osservazioni sugli affidamenti alle ditte private che si sono occupate del verde pubblico. E’ un chiaro sintomo di preoccupazione”. Il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra ha firmato la richiesta inoltrata anche all’Autorità anticorruzione, per ottenere accertamenti sui lavori affidati per le aree verdi. Un triangolo tra amministrazione comunale, Ghelas e ditte private, che l’opposizione ritiene debba essere valutato con attenzione. Greco ha parlato di procedure regolari, sostenendo che anzi l’opposizione dovrebbe ringraziarlo per aver bonificato aree verdi abbandonate e degradate. “Il sindaco si i limita all’elogio di sé. Mente quanto dice che l’opposizione non sarebbe tale se non si opponesse, perché, di fatto, poi la apostrofa come paradossale – dice Scerra -mente quando descrive le accuse mosse contro di lui e lo fa a meri fini propagandistici e populistici. Il sindaco dovrebbe ringraziare l’opposizione proprio in virtù dell’amore che dice di provare per la città, perché quanto più sono efficaci gli strumenti di contropotere tanto più il sistema democratico è funzionante e vitale.

Nessuna accusa e aggiungiamo nessuna rabbia e nessuna protesta come invece dice il sindaco, solo il nostro dovere di controllo in ogni circostanza che possa provocare qualche dubbio. Lo facciamo apertamente, senza sollevare fumi del sospetto, al contrario del consolidato agire di Greco”. Per Scerra, dagli affidamenti alle ditte private ad una città ancora troppo sporca, sono tanti i punti che Greco dovrebbe chiarire.