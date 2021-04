Affidato l’appalto per il centro diurno di via Ascoli: Gnoffo, “lavori siano celeri”

Gela. Come riportato poche ore fa, l’Asp ha assegnato i lavori per l’adeguamento dell’immobile comunale di via Ascoli, destinato a centro diurno per pazienti autistici. I locali vennero consegnati due anni fa. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione la struttura, prima affidata ad un’associazione di volontariato. “Finalmente, dopo due anni dalla consegna dei locali comunali di via Ascoli, l’Asp ha assegnato i lavori per gli interventi di adeguamento della struttura, che verrà adibita a centro diurno per i pazienti autistici. Nonostante i mille ostacoli burocratici, superati in questi mesi, si sblocca una vicenda sulla quale questo assessorato ha investito tanto – dice l’assessore alla sanità Nadia Gnoffo – ed è bello che questa notizia arrivi proprio nel mese in cui si celebra la consapevolezza dell’autismo. La realizzazione del centro diurno consentirà, una volta per tutte, a tanti cittadini che vivono quotidianamente questa condizione, di avere una struttura adeguata alle loro esigenze a pochi passi da casa”.