Gela. Il primo dato odierno per amministrative ed europee, in questa seconda giornata di voto, è quello dell’affluenza alle ore 12. Rispetto alle urne per il nuovo sindaco e per il consiglio, la percentuale di affluenza è al 30,78 per cento (19.890 elettori). Cinque anni fa, il dato era al 43,33 per cento. Il calo è del 12,55 per cento.