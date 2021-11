“Agenda Urbana”, 4 milioni dalla Regione per il consolidamento dell’area di via Borsellino

Gela. A Palazzo di Città, con la ripresa a pieno regime dell’attività amministrativa, affidata agli assessori riconfermati, si continua a lavorare sul programma di finanziamento di “Agenda Urbana”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che ha riottenuto la delega allo sviluppo economico, ha ripreso l’attuazione del cronoprogramma, insieme al gruppo tecnico. Dall’assessorato regionale all’ambiente, sono stati rilasciati gli ultimi due decreti di finanziamento, che ancora mancavano nell’elenco di quelli già emessi. Il totale è di quattro milioni di euro per i lavori di consolidamento dell’area a monte di via Borsellino e per quelli che toccheranno le terre armate, tra la stessa via Borsellino e il lungomare Federico II di Svevia. Si tratta di progetti che coprono una delle aree più instabili sul fronte della tenuta idrogeologica. La messa in sicurezza non può più essere rinviata. Il gruppo di lavoro, che ormai da oltre un anno si occupa esclusivamente di “Agenda Urbana”, aveva già provveduto a completare tutta la fase istruttoria e a trasmettere i relativi disciplinari. Nelle ultime ore, sono arrivati i decreti di finanziamento firmati dai responsabili del dipartimento ambiente. La fase istruttoria sui progetti, in municipio, è stata completata da tempo e gli unici intoppi si sono posti solo a causa di un rallentamento degli uffici regionali. La burocrazia regionale ha messo una pezza sul finire dell’estate, rilasciando, nell’arco di alcune settimane, i decreti mancanti. Il vicesindaco Di Stefano e il dirigente Antonino Collura, che coordina l’Autorità Urbana, a breve avvieranno le verifiche per il passaggio alla fase delle gare, insieme ai rup dei progetti e ai professionisti esterni del gruppo di lavoro (gli avvocati Evita Lorefice e Sara Bonura e l’ingegnere Stefano Sammartino). In totale, “Agenda Urbana” sta assicurando finanziamenti per venti milioni di euro e sarà importante l’avvio della fase delle gare. Due progetti, già coperti da decreto di finanziamento, quelli per il polo dell’infanzia della “Pirandello” e per la struttura per anziani di via Siragusa, dovrebbero essere tra i primi ad andare in gara, per l’affidamento dei lavori.