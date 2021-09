“Agenda Urbana”, ammesso il finanziamento per il Centro operativo comunale: sì Regione

Gela.Il progetto è stato ammesso, con un provvedimento ufficiale del dipartimento regionale della protezione civile. Sono previsti 220 mila euro per allestire un vero e proprio Centro operativo comunale di protezione civile. Anche in questo caso, i funzionari palermitani, dopo i chiarimenti degli scorsi giorni, hanno dato seguito alle istanze e alla documentazione da tempo inoltrate dal gruppo di lavoro di “Agenda Urbana”, che lunedì ha ottenuto anche il via libera ai quasi tre milioni di euro del polo dell’infanzia della “Pirandello”. L’avviso per il Centro operativo venne pubblicato un anno fa dai tecnici dell’Autorità Urbana (con il gruppo collaborano attivamente l’avvocato Evita Lorefice e l’ingegnere Stefano Sammartino). Sono circa 220 mila euro quelli autorizzati, che si aggiungono ai 110 mila euro ammessi invece per un analogo progetto nel Comune di Vittoria, che fa parte della stessa Autorità Urbana. I tecnici che lavorano sul programma di “Agenda Urbana” attivarono l’iter. Alcune settimane fa, il dipartimento regionale della Protezione civile ha aderito alla convenzione complessiva, per assicurare che la procedura potesse proseguire.