“Agenda Urbana”, Di Stefano scrive alla Regione: per sei decreti manca ancora la notifica

Si va invece verso la fase finale per i progetti, i cui decreti di finanziamento sono pervenuti nelle ultime settimane, completi di notifica. In gara, tra fine anno e inizio gennaio, dovrebbero andare i lavori per il centro di via Madonna del Rosario, che ospiterà donne vittime di violenza e soggetti in difficoltà, quelli per la struttura pubblica per anziani di via Siragusa e ancora la pista ciclabile che collegherà Macchitella al lungomare Federico II di Svevia. Per il polo dell’infanzia della “Pirandello”, invece, si potrebbe chiudere per la gara entro metà febbraio, dato che si dovrà procedere con un appalto integrato (è una delle opere più consistenti che concentra finanziamenti per circa due milioni di euro). Tirando le somme, in vista di fine anno, i tecnici e i professionisti di “Agenda Urbana” sanno di dover ragionare sempre nell’ottica della scadenza finale, fissata per il 2023 (quando bisognerà aver completato tutti i lavori e la rendicontazione), ma troppo spesso la Regione è stata la grande assente, cosa che potrebbe pesare anche sul piano più strettamente politico.