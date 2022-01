“Agenda Urbana”, notifica Regione per l’illuminazione pubblica: gruppo lavora su gare

Gela. All’inizio della prossima settimana, il gruppo di lavoro del programma di finanziamento “Agenda Urbana” si riunirà per fare il punto della situazione, anzitutto sulle procedure di gara. Nelle scorse ore, dalla Regione è giunta anche l’ultima notifica tecnica, che di fatto chiude il cerchio sul finanziamento da oltre tre milioni di euro per il progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica, nella zona nord della città. Una pec ufficiale, inviata dagli uffici del dipartimento regionale dell’energia, ha definito gli ultimi passaggi. Sul percorso per arrivare alle gare e affidare i lavori, il vicesindaco Terenziano Di Stefano farà un’ulteriore valutazione, insieme ai professionisti, ai rup e ai tecnici. E’ già stato pubblicato l’avviso per la gara che affiderà i lavori di realizzazione del centro per le donne vittime di violenza, che sarà ricavato in un immobile di via Madonna del Rosario. Un’altra gara che, a breve, dovrebbe arrivare all’affidamento, è quella della struttura per anziani di via Siragusa. L’obiettivo dell’assessore Di Stefano e del pool di esperti, è chiudere il maggior numero di procedure, con le relative gare, entro il prossimo aprile. Sulla carta, la Regione assicurerà i fondi, purché i lavori per le opere finanziate e le attività di rendicontazione, si concludano entro il 2023.