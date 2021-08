“Agenda Urbana”, nuova nomina nel gruppo tecnico: scelta l’ex consigliere Bonura

Gela. La scorsa settimana, dopo alcuni mesi di silenzio, anche piuttosto preoccupante, la Regione ha sbloccato uno dei dieci decreti di finanziamento del programma “Agenda Urbana”, che mancava all’appello. Somme che andranno a coprire, per oltre 800 mila euro, il progetto della rifunzionalizzazione della struttura di via Siragusa, destinata a diventare un centro, pubblico, per anziani. Gli esperti, che si occupano esclusivamente del programma di finanziamento (per un totale di venti milioni di euro), da tempo hanno completato tutti i passaggi dell’istruttoria preliminare, in attesa dello sblocco dei decreti, che Palermo non sta conducendo con troppa celerità. Il gruppo di “Agenda Urbana”, comunque, si amplierà. Con un provvedimento dell’Autorità Urbana, è stato nominato un nuovo professionista esterno. Si tratta dell’avvocato Sara Bonura, che entra a far parte dello staff tecnico. Anche in questo caso, trattandosi di importi inferiori ai 40 mila euro, si è proceduto tramite piattaforma Mepa. L’incarico complessivo ammonta a circa 27 mila euro, con una riduzione rispetto all’iniziale proposta. Bonura ha anche avuto recenti esperienze politiche. Nel 2015, entrò in consiglio comunale con l’allora lista crocettiana del “Megafono” (tre anni dopo ci fu lo sciogliete le righe causa sfiducia al sindaco Messinese).