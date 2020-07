“Agenda Urbana”, nuovi incarichi: c’è anche quello per gruppo di lavoro

Gela. In un periodo di fortissime incertezze e con i tagli regionali a tanti finanziamenti, che adeso pesano sulle spalle dell’amministrazione comunale, l’iter di “Agenda Urbana” prosegue, con i relativi incarichi. Ieri, la giunta ha comunicato l’approvazione di tre progetti. Ad oggi, pare che il programma di finanziamento, direttamente gestito dai Comuni di Gela e Vittoria, non sia destinato a subire sforbiciate, più volte assestate dal governo Musumeci ad altri capitoli, come “Patto per il Sud”. Il dirigente Antonino Collura, che coordina le attività insieme all’assessore Terenziano Di Stefano, ha messo la firma sugli affidamenti diretti per il progetto esecutivo del consolidamento delle terre armate della bretella Borsellino e per il servizio di supporto al rup nell’iter che dovrebbe condurre ai cantieri del polo dell’infanzia, nel plesso scolastico “Pirandello”. Nel primo caso, la trattativa, mediante Mepa, è stata conclusa con l’ingegnere Luigi Marino, per un totale (comprensivo anche degli oneri professionali) di quasi 47 mila euro. Il supporto al rup nel progetto del polo dell’infanzia tocca invece all’ingegnere Orazio Portelli, per un totale di quasi 37 mila euro e sempre con affidamento diretto, attraverso la piattaforma Mepa. Sono incarichi tecnici, affidati ai professionisti scelti con la piattaforma informatica.