Agenda Urbana, ok Regione: più di 6 milioni per via Madonna del Rosario e illuminazione

Gela. La regione, attraverso il dipartimento dell’energia e quello delle infrastrutture, ha rilasciato tre nuovi decreti di finanziamento che toccano il programma di ‘Agenda Urbana’. In totale, sono stati sbloccati finanziamenti per oltre 6 milioni 600 mila euro. I funzionari palermitani hanno autorizzato il finanziamento da 3 milioni 150 mila euro per il progetto di efficientamento dei sistemi di illuminazione pubblica dell’area nord della città. Il sì è arrivato anche per il finanziamento del progetto che ricade in via Madonna del Rosario, attraverso il quale si prevede la riqualificazione di un ex immobile abusivo che verrà destinato a struttura di accoglienza per donne vittime di violenza e per soggetti in difficoltà. Il gruppo di lavoro di ‘Agenda Urbana’ ha seguito per intero tutte le procedure, in attesa che la regione sbloccasse i finanziamenti. In più occasioni, è stato citato il progetto di via Madonna del Rosario, affidato al rup Giuseppe Bellavia, soprattutto per la funzione sociale che riveste. I tecnici comunali e i professionisti esterni (l’avvocato Evita Lorefice e l’ingegnere Stefano Sammartino) del gruppo di lavoro di ‘Agenda Urbana’ hanno seguito anche le linee per i finanziamenti sul fronte dell’efficientamento energetico e nelle scorse ore il dipartimento dell’energia ha sbloccato anche le somme per gli interventi di tipo energetico nell’istituto scolastico ‘Don Milani’. In quest’ultimo caso, le somme ammontano a un 1500000 euro.