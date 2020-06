“Agenda Urbana”, progetto polo Pirandello: incarichi per illuminazione e centro anziani

Gela. Dopo la fase degli avvisi che sono stati tutti pubblicati, a Palazzo di Città continuano ad essere assegnati incarichi per i progetti di “Agenda Urbana”. Il programma di finanziamenti è una priorità dell’amministrazione, soprattutto in una fase di crisi come quella attuale e dopo il precedente negativo del definanziamento dei trentatré milioni di euro del “Patto per il Sud”. Negli ultimi giorni, sono stati resi noti due affidamenti. Toccherà all’architetto Vincenzo Cassarino svolgere le funzioni di supporto al rup nel progetto che riguarda l’efficientamento e l’ottimizzazione degli impianti di illuminazione pubblica nella zona nord della città. L’importo complessivo tocca i 32 mila euro e il professionista è stato individuato attraverso trattativa privata sulla piattaforma Mepa e con affidamento diretto. Affiancherà il rup comunale, nel tentativo di accelerare i tempi per giungere al progetto esecutivo, da coprire con i finanziamenti che la Regione ha concesso (in totale sono almeno venti milioni di euro per tutti i programmi di investimento). Tocca invece i 47 mila euro complessivi l’ammontare dell’incarico affidato all’architetto Rosalba Ferlenda, che invece si occuperà dei servizi di ingegneria e architettura per il progetto di rifunzionalizzazione dell’immobile di via Siragusa, destinato a diventare un centro per anziani. La parcella è stata fissata in circa 37 mila euro.