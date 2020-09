“Agenda Urbana”, Regione incrementa somme: “Concessi 1 milione e 600 mila euro”

“Non si può sottacere – dice Di Stefano – il merito dell’Autorità Urbana, dell’architetto Collura e del suo staff, creato negli ultimi mesi con l’obiettivo di non perdere nemmeno un centesimo. Lavorando senza sosta al progetto, hanno reso possibile, in tempi brevi e certi, non solo il raggiungimento degli obiettivi che da qui a poco concretizzeremo ma anche di altri che non ci aspettavamo, come queste somme aggiuntive. A tutti loro va il mio ringraziamento, sicuro del fatto che continueremo a lavorare alacremente e senza risparmiarci per il risultato finale. Sono davvero orgoglioso di questa squadra e speriamo di continuare su questa strada per portare da qui a fine anno tutti i frutti possibili, da far raccogliere al territorio”. Intorno alle procedure di “Agenda Urbana” si muove un pool di professionisti esterni, scelti per occuparsi di tutti i passaggi intermedi e finali. Ora, si attende che i numeri si trasformino in stanziamenti veri e propri, anche per l’avvio dei lavori.