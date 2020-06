“Agenda Urbana”, si completa pubblicazione bandi: “Così evitiamo taglio fondi”

Gela. Si sta per concludere la fase di pubblicazione di tutti gli avvisi del programma di finanziamenti “Agenda Urbana”. Nei prossimi giorni, sono previsti gli ultimi bandi. L’accelerazione vera e propria si è avuta durante la fase di lockdown, dato che l’assessorato comunale allo sviluppo economico ha voluto evitare un nuovo caso “Patto per il Sud”, con 33 milioni di euro tagliati dalla Regione, a causa di ritardi (almeno questa è sempre stata l’indicazione ufficiale giunta da Palermo). “Agenda Urbana” assegna al Comune circa venti milioni di euro da destinare a progetti, che sono adesso sintetizzati negli avvisi per le proposte. Sono previsti interventi sulla digitalizzazione, lavori per la realizzazione di strutture assistenziali e per l’infanzia ma anche l’efficientamento dell’illuminazione e degli edifici pubblici. Probabilmente, nel corso della settimana che sta per aprirsi il sindaco Lucio Greco e il commissario del Comune di Vittoria (che fa parte dell’Autorità Urbana), presenteranno i risultati di questa prima fase. Poi, si dovrà arrivare a bandire le gare e servirà affidarsi a professionisti esterni, che potrebbero essere individuati dalla cabina unica che si sta cercando di costruire, anche partendo dal recente elenco reso pubblico da Ghelas. Da questo punto di vista, però, non ci sono ancora molte certezze, anche nell’ottica dell’accordo appena stretto con Cassa Depositi e Prestiti.