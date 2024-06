“Agenda Urbana”, completo il nuovo centro per anziani: gestione verrà affidata con un bando

Gela. “Agenda urbana” arriva a completamento di una delle opere finanziate. È il caso del centro diurno per anziani di via Siragusa. Questa mattina, c’è stata una visita dell’amministrazione comunale. L’opera è completa e sarà il settore servizi sociali ad occuparsi del bando per affidare la struttura alla gestione di un’entità del settore che possa portare avanti tutte le attività in favore degli anziani e di chi ha più bisogno. Allo stato, è l’unico progetto del sistema di finanziamento “Agenda urbana” arrivato alla tappa finale. Molti altri iter sono stati del tutto istruiti ma non hanno spesso visto la luce della gara d’appalto. Non è ancora chiaro se queste caselle potranno confluire nella nuova programmazione regionale 2021-2027. Nel sistema dei fondi Fsc invece è finito l’iter per il polo dell’infanzia alla “Pirandello”.