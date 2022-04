Aggressione in via Bevilacqua, patteggia Di Gennaro: no procura ad abbreviato per Curvà

Gela. Il patteggiamento, con il consenso della procura, è stato formalizzato, questa mattina, per la posizione del quarantenne Crocifisso Di Gennaro, che fu arrestato lo scorso anno, inizialmente con l’accusa di tentato omicidio. I pm della procura e i carabinieri arrivarono a lui, individuandolo come responsabile di un’aggressione, verificatasi in via Bevilacqua. A bordo di una vettura, andò contro lo scooter, in sella al quale c’era Benedetto Giuseppe Curvà, che finì a terra. Fu poi colpito da Di Gennaro, anche con una pesante catena di ferro. La contestazione di tentato omicidio cadde in fase di riesame. Il collegio penale ha acquisito l’istanza di patteggiamento (per le lesioni), presentata dai legali di difesa, gli avvocati Giacomo Ventura e Davide Limoncello. Proseguirà invece il giudizio proprio per Curvà, accusato di tentato omicidio.