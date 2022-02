Aggressioni in centro storico, minori vittime dei bulli: tutto finisce nei video

Gela. Minorenni, qualcuno ha ancora dodici o tredici anni, ma già violenti e talmente sicuri di sé da immortalarsi nei video, poi fatti girare in chat e social. Accade anche nel fine settimana cittadino, tra le vie del centro storico, zona della movida. Lo scorso sabato e pare che il copione si ripeta frequentemente, alcune ragazze si sono accanite contro una loro coetanea, di non più di dodici anni. L’aggressione, mentre tanti ragazzini stavano a guardare, è stata immortalata da un video, poi fatto girare. Si vede una giovanissima che afferra per i capelli la vittima di turno e mentre gli altri guardano, inizia a sferrare calci e pugni. In pochi secondi, la violenza va in scena tra i vicoli del centro storico.