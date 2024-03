Agorà, lunedì la presentazione di Di Stefano: “Aperti e inclusivi, Pd rimane centrale”

Gela. Il candidato dell’agorà politica, sul quale si è chiusa ad inizio settimana la sintesi assicurata dai grillini del Movimento cinquestelle e dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, sarà presentato lunedì. Nessun evento in pompa magna ma solo l’ufficializzazione pubblica della decisione ricaduta sull’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano. Lunedì mattina, al lido “Controcorrente”, ci saranno tutti i riferimenti delle forze che lo sostengono. Non solo i pentastellati e gli esponenti di “Una Buona Idea” e “Civico lab” ma anche quelli di Sud chiama Nord, del gruppo dell’imprenditore Maurizio Melfa (“Ripatiamo da zero”), di Azione, dei comunisti italiani e del movimento “Idee e partecipazione”. Oggi, nuovo round dell’agorà politica, della quale allo stato non fanno più parte le liste dell’ex deputato Ars Miguel Donegani (che corre a sindaco con “PeR”, Sinistra italiana e “#2029”), i moderati e i riferimenti che si sono schierati con la candidatura di Filippo Franzone. “Aperti e inclusivi”, sono questi i chiari messaggi che arrivano proprio dall’agorà. Si tenterà di allargare ulteriormente e anche per questo la presentazione di lunedì non sarà una porta chiusa a nessuno, neppure a chi non ci sarà. L’attesa è soprattutto per i dem. I vertici locali, guidati dal commissario Giuseppe Arancio, hanno preso tempo. Vogliono valutare l’eventuale appoggio a Di Stefano. “Il Pd non è mai uscito da nulla – dice il deputato Ars Di Paola – è normale che facciano delle riflessioni che noi rispettiamo. Intanto, andiamo avanti e siamo fiduciosi che il campo in costruzione sia anche quello del Pd”. Lo stesso Di Stefano continua a tenere contatti con i referenti democratici. “Nell’agorà siamo tutti convinti della centralità del Pd”, sottolinea il candidato a sindaco. Incassare il sì definitivo dei dem potrebbe dare uno slancio in più. L’agorà continuerà comunque a lavorare per un progetto comune nel quale si possano rivedere ancora più anime, così da presentare alla città un’alternativa netta al centrodestra dei partiti e all’attuale amministrazione Greco.