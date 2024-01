Agorà, prime scelte: Ventura, “valuteremo anzitutto nome dell’asse Pd-M5s-civici”

Gela. Domenica mattina, l’agorà politica cercherà di superare le colonne d’Ercole della scelta, forse decisiva. Le anime del progetto per l’alternativa al centrodestra e all’amministrazione Greco sono chiamate alla “sintesi”. Saranno i grillini del Movimento cinquestelle a tirare le somme e a sviluppare le prime proposte, compresa quella per il candidato a sindaco. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, che ha condotto un giro di verifica tra i gruppi del progetto in essere, farà le proprie riflessioni e ha già spiegato che non c’è un nome condiviso per il potenziale “garante” della coalizione, da individuare come candidato a primo cittadino. “Con Di Paola ci siamo visti – dice il segretario provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura – come tavolo dei moderati attendiamo che l’asse Pd-Movimento cinquestelle-civici, proponga un nome per il candidato a sindaco. Sappiamo bene che non c’è una scelta condivisa. Verificheremo se la loro proposta potrà trovare il supporto di tutte le altre forze. Un nostro nome? Eventualmente, potremmo decidere di indicarlo se non ci sarà riscontro sul candidato di quell’asse. In ogni caso, Italia Viva non indicherà un proprio candidato”. Il tavolo dei moderati, che sta seguendo l’evolversi dell’agorà politica, è stato il primo ad inaugurare incontri e confronti programmatici, con l’obiettivo delle amministrative. I pezzi di questo contesto politico, che mette insieme renziani, esponenti di “Rinnova”, socialisti-progressisti, Noi Moderati e liberali, si sono ritagliati una spazio rilevante. Progressisti e civici hanno cercato di fare da ponte per farli confluire nell’agorà. Per ora, tutti attendono di valutare i prossimi passi.