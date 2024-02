Agorà, riunioni settimanali e l’esigenza di sviluppare temi: grillini vogliono accelerare

L’asse con dem e civici e il supporto di sigle e movimenti, comprese le entità moderate, dovrebbero fare da contesto caratterizzante. La base M5s spinge per lavorare con ulteriore intensità proprio su un programma che sia in discontinuità con quello dell’attuale giunta del sindaco Lucio Greco. I pentastellati hanno optato per una ripresa a pieno regime del confronto interno, con riunioni settimanali, nella nuova sede nei pressi di via Niscemi. Non sarà un percorso facile ma i grillini vogliono costruire insieme agli alleati, allo stato senza avanzare candidature a sindaco, proprio per mantenere il ruolo di garanti dell’intera coalizione, in fase di sviluppo.