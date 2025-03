Agrigento, concluso il 77º Mandorlo in Fiore. Il Tempio d’oro al Cile

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Ad Agrigento si è appena conclusa la 77^ edizione del Mandorlo in Fiore, che quest’anno ha assunto un significato speciale con la città dei templi proclamata Capitale Italiana della Cultura 2025. L’evento che celebra la pace e la fratellanza tra i popoli del mondo anche quest’anno ha riscosso grande successo, regalando una settimana di festa tra colori, suoni, danze, musica e spettacoli a cittadini e visitatori accorsi da ogni parte della Sicilia.Dopo la grande partecipazione della scorsa domenica, questa mattina si è registrata una maggiore affluenza di pubblico, che ha riempito le strade per assistere alla parata finale, accogliendo con entusiasmo i gruppi folkloristici che hanno sfilato da Piazza Pirandello, attraversando il cuore del centro città, fino al Viale della Vittoria.Nel pomeriggio si è svolta la tradizionale cerimonia finale davanti al Tempio della Concordia, nel cuore della Valle dei Templi, dove i performer partecipanti alla kermesse, accompagnati da una giornata primaverile, si sono esibiti davanti a migliaia di spettatori, con la conduzione di Vincenzo Galluzzo ed Elenoire Casalegno.A conquistare il primo posto è stato il gruppo del Cile, a cui è stato conferito il Tempio d’Oro dal Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e dal coordinatore del 77º Mandorlo in Fiore, Carmelo Cantone. Il secondo e il terzo posto sono stati invece assegnati al gruppo della Georgia e della Serbia, che hanno ricevuto rispettivamente il Tempio d’Argento e di Bronzo.Poi, il premio per la miglior danza alla Bulgaria.Ed ancora, al Canada il premio per le migliori musiche mentre all’Ecuador il premio per il miglior costume.Il premio “Ugo Re Capriata”, assegnato dall’Assostampa, è andato alla Serbia e il premio Gigi Casesa al gruppo della Colombia.Il premio “Dario Danile” è stato conferito alla Polonia mentre alla Grecia è stato assegnato il premio della “Dante Alighieri” e al Cile il premio “Costa del Mito”.Nel corso della cerimonia sono state conferite anche delle targhe alle forze dell’ordine come segno di riconoscimento per il lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio.Soddisfazione esprime il primo cittadino, Francesco Miccichè, che afferma: “E’ stata un’edizione straordinaria che ha visto la partecipazione di tantissima gente e che ogni anno ci fa vivere fortissime emozioni. Puntiamo ad incrementare le presenze per l’anno prossimo e vi aspettiamo ad Agrigento. Ringrazio tutti quelli che con impegno e dedizione, dallo staff alle forze dell’ordine, hanno lavorato per la riuscita di questo magnifico evento dedicato all’accoglienza, tema da sempre caro agli agrigentini”.

– foto ufficio stampa Comune di Agrigento –(ITALPRESS).