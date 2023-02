Ai mondiali di scacchi senza velo contro il regime: “Cittadinanza onoraria a Sara Khademalsharieh”

Gela. Un segno di vicinanza alla causa delle donne iraniane, che in questi mesi, nonostante la dura repressione, hanno ripreso a mobilitarsi per i diritti e l’autodeterminazione. Il segnale l’ha voluto lanciare il consiglio comunale, che nella seduta di question time di lunedì, con i voti favorevoli di tutti i presenti, ha approvato la mozione che impegna l’amministrazione a riconoscere la cittadinanza onoraria alla scacchista Sara Khademolsharieh. La giovane, ai mondiali dello scorso anno in Kazakistan, si presentò in pubblico senza il velo. Un’onta per la nomenclatura iraniana, al punto che la giovane ha poi deciso di non far ritorno in Iran.