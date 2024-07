Ai Palermo Ladies Open Bronzetti ko agli ottavi di finale

PALERMO (ITALPRESS) – Esce di scena l’ultima azzurra che era rimasta in gara ai 35esimi Palermo Ladies Open, torneo Wta 250 in scena sui campi in terra rosso di viale dell’Olimpo. Dopo l’eliminazione al primo turno di Sara Errani (contro Qinwen Zheng) e di Martina Trevisan (con Arantxa Rus), lascia il Country Time Club, anche Lucia Bronzetti, ko negli ottavi di finale. La finalista dell’edizione 2022 del torneo è stata battuta in un’ora e 48 minuti dalla rumena Jaqueline Cristian, 66 del ranking Wta, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3 6-2. “Nonostante la vittoria in 2 set è stato un match molto difficile – ha detto a fine partita la Cristian -. Bronzetti è una giocatrice molto brava e mi aspettavo una battaglia. Sono rimasta concentrata per giocare sempre al meglio”.Nel primo match andato in scena oggi sul campo centrale, intanto, la 24enne Ann Li, 127 della classifica mondiale, reduce dalla finale persa nel Wta 125 di Bastad contro Martina Trevisan, ha vinto in 3 set contro Erika Andreeva, con il punteggio di 6-3 4-6 6-4.La tennista statunitense affronterà nei quarti di finale la rumena Irina Camelia Begu, vincitrice dell’edizione 2022 del torneo. Nella parte alta del tabellone, a distanza di 5 anni dalla sua ultima qualificazione nelle prime otto, torna a disputare un quarto di finale Chloè Paquet (115 del ranking Wta), oggi vincitrice contro l’argentina Maria Lourdes Carle con lo score di 6-3 6-1. La tennista francese affronterà domani, nel primo match in programma sul centrale, la connazionale Diane Parry, quarta favorita del tabellone.Tutte le partite dei quarti di finale si giocheranno sul campo centrale.Dopo il derby transalipno Parry-Paquet, seguirà la partita tra Begu e Ann Li, poi (non prima delle 20) la vincente del match di questa sera tra Zheng e Martic affronterà la Cristian. Chiuderà quindi il programma l’incontro Sharma-Muchova.Niente da fare, in doppio, per la coppia palermitana composta da Anastasia Abbagnato-Giorgia Pedone, che in un campo 6 gremito hanno lottato strenuamente ma alla fine si è dovuta arrendere alla maggiore esperienza della coppia testa di serie numero 1 del torneo, ovvero il duo Panova-Sizikova. Le giocatrici russe hanno vinto in 2 set, con il punteggio di 6-2 6-4.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).