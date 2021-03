Ai tempi del covid cresce la voglia di palestre all’aperto

I post sui social in cui emerge la richiesta di dotare la città di vere e proprie aree adibite allo sport sono sempre più frequenti e valutare alcune soluzioni come quelle già realizzate in altre località, come in particolare in America, potrebbe consentire di soddisfare le esigenze di tutti coloro che, oramai da un anno, continuano ad adattare i propri allenamenti alla nuova realtà. Come affermato dallo stesso assessore allo sport, Cristian Malluzzo, l’amministrazione, tenendo in considerazione i vari suggerimenti espressi già da tempo dai cittadini, ha provveduto ad individuare l’area da adibire ad attività sportive. “Il progetto di un’area fitness a ridosso del playground di Macchitella è già definitivo e finanziato – dichiara l’assessore Malluzzo – e la successiva realizzazione consentirà la valorizzazione dell’area, ma soprattutto la possibilità di avere a disposizione aree sportive adeguate e sicure”.