Air Italy, azionisti mettono la società in liquidazione

OLBIA (ITALPRESS) – Gli azionisti – Alisarda e Qatar Airways – attraverso AQA Holding, “a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato” hanno deciso all’unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis.

“In questa fase Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri – si legge in una nota -: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente”.

