Aiuti per i migranti sbarcati a Lampedusa, raccolta Procivis: anche giocattoli per i più piccoli

Gela. I volontari della pubblica assistenza Procivis protezione civile, insieme a cittadini e al corpo volontari del soccorso e al supporto logistico della Lifra hanno provveduto a fare recapitare, tramite il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, gli aiuti per i migranti di Lampedusa. La Procivis locale dall’11 marzo ha avviato una raccolta su richiesta del Dipartimento Regionale della Protezione Civile raccogliendo scarpe, abbigliamento invernale, sacchiapelo, latte, prodotti per l’infanzia e a lunga conservazione, impermeabili, coperte anche termiche, prodotti per igiene.

Le donazioni sono state recapitate in via Ossidiana in scatole chiuse.