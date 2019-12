“Aiutiamoli a casa loro”, invettiva antimeridionali di Bossi: Sincero, “consiglieri leghisti si dimettano”

Gela. “Mi sembra giusto aiutare il Sud, mi sembra giusto, sennò se non li aiutiamo a casa loro straripano e vengono qui. È un pò come l’Africa”. Il senatore Umberto Bossi, storico “lumbard” dei tempi del “ce l’abbiamo duro” e presidente a vita della Lega, non poteva che mettere la sua firma sul congresso del partito, riunito a Milano. Per l’ex ministro, c’è il rischio di un’invasione dei meridionali, che vanno aiutati a “casa loro”. Parole che, in pochi minuti, sono rimbalzate sui media nazionali e il consigliere comunale Davide Sincero ritiene che non si possano recepire senza una reazione forte. “Lo ritengo di una gravità assurda. Il popolo siciliano continua ancora ad essere offeso da chi ci ha sempre voluto sottomettere – dice dopo aver letto le dichiarazioni di Bossi – il nostro orgoglio deve venire fuori e ostacolare il senso idiota di queste affermazioni. Vorrei conoscere e sono curioso di capire quale sarà la reazione dei colleghi che in aula si professano seguaci di Alberto da Giussano”. Il “civico” rimbalza subito la questione politica, mettendola in una dimensione locale. All’assise civica, sono due i consiglieri leghisti, l’ex candidato a sindaco Giuseppe Spata ed Emanuele Alabiso. “Se hanno un pizzico di orgoglio dovrebbero immediatamente dimettersi e sciogliere il gruppo consiliare – dice ancora Sincero – diversamente sono complici di chi ci offende e deride. Prima i siciliani, con tutto il nostro orgoglio difendiamo la nostra terra e i nostri concittadini”.