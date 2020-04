Aiuto per le famiglie gelesi, ecco i requisiti per accedere ai buoni spesa

Gela. Sarà emanato entro oggi l’Avviso pubblico che destina 657 mila euro alle famiglie gelesi in difficoltà. Tre i requisiti per poter accedere, come spiegato questa mattina dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore ai Servizi sociali Nadia Gnoffo. Bisogna essere residenti a Gela, avere un Isee inferiore a 6000 euro, un patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 euro e sul conto corrente non oltre 10.000 euro.