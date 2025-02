Al Gela due innesti di prospettiva, in biancazzurro il figlio d’arte Unniemi e Martinez

Gela. A nove giornate dalla fine del torneo di Eccellenza, il Gela rinforza nuovamente il proprio organico con un giovane di prospettiva. Approda alla corte biancazzurra Emanuel Unniemi, figlio di Daniele, ex centrocampista palermitano che ha vestito la casacca locale fra il 2004 e il 2006 e nella stagione 2008/09, disputando i tornei di Serie C1 e C2. Il padre entrò nel cuore dei tifosi locali, che tuttora lo ricordano con grande piacere, e l’auspicio è che il figlio, seppur giovanissimo, possa lasciare il segno nel corso di questa emozionante stagione, che vede il Gela secondo in classifica attardato di un punto dall’Athletic Palermo. Trequartista nato nel 2006, Unniemi porta brillantezza e dinamismo in mezzo al campo e va a sostituire, numericamente parlando, Alessio Nicoletti, partito in direzione Sciacca. Il figlio d’arte vanta, nel proprio curriculum, esperienze nei vivai di Palermo, Trapani e Lucchese.