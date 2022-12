Al Metropolitan “La Creazione dell’universo”, tanti giovani gelesi sul palco

Gela. Per tre giorni, il 5, 6 e 7 dicembre, a Catania presso il teatro Metropolitan è andato in scena il musical “La creazione dell’universo”. Un lavoro di Lilia Romeo, liberamente ispirato a “Le favole cosmiche” di Maria Montessori. La regia è stata curata da Aurelio Rapisarda, le coreografie dal maestro Antonio Lombardo. Della recitazione si è occupata la maestra Cindy Cardillo e del canto la maestra Lara Marta Russo. Un progetto sostenuto dal presidente dell’associazione “Colatalavica” Michele Anello e da Loredana Amato. Una scommessa artistica che ha messo in scena la creazione dell’Universo, dal big bang e fino alla comparsa dell’uomo sulla terra. Attraverso l’arte teatrale e parecchi effetti speciali, i giovani interpreti hanno potuto far riflettere sullo straordinario miracolo della vita. Le lezioni di preparazione si sono tenute in città, alla Casa del volontariato, in collaborazione con lo staff catanese.