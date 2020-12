“Al monumentale 1.600 loculi possono essere disponibili”, passano modifiche regolamento

Gela. Sono 1.600 i loculi nel cimitero monumentale che tra poche settimane potrebbero essere di nuovo a disposizione del Comune, perché non c’è stata richiesta di rinnovo delle concessioni da parte di chi in passato ne aveva ottenuto l’uso. L’attività di monitoraggio è stata condotta dal settore ambiente del Comune, su indicazione del dirigente Grazia Cosentino. La stessa funzionaria ha annunciato, questa sera nel corso della seduta di consiglio comunale, di aver già predisposto un’ordinanza. Se entro il termine previsto non ci sarà la richiesta di rinnovo, allora i loculi passeranno al Comune. L’emergenza a Farello, infatti, è ancora in fase avanzata. Non ci sono più loculi disponibili e anche le requisizioni sono state stoppate dai giudici del Tar Palermo. I loculi al monumentale vengono considerati fondamentali, soprattutto in questa fase. Il consiglio comunale, proprio in serata, ha approvato le modifiche al regolamento di polizia mortuaria, portate in aula dalla commissione affari generali, presieduta da Vincenzo Casciana e composta da Salvatore Scerra, Alessandra Ascia, Davide Sincero e Paola Giudice. “In questo momento ci sono più di 1.200 salme che non hanno un loculo e vengono spostate da un posto all’altro, senza trovare pace, con operazioni di tumulazione e viceversa – ha detto Casciana – quella pace eterna che si dovrebbe raggiungere dopo la morte, con conseguente dolore per tutti i propri cari che tutte le volte devono assistere a questo rito che ha del macabro. Inoltre, questa situazione presenta un grosso dispendio economico”.