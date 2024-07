“Al Pd deleghe importanti”, Di Stefano: “Qualcuno stuzzica ma c’è volontà di lavorare”

Gela. I primissimi vagiti della giunta del sindaco Di Stefano qualche sorpresa l’hanno subito riservata, nonostante la volontà di lavorare “nella massima condivisione”. I dem hanno fatto intendere di aspettarsi più spazio, essendo “partito di maggioranza relativa”. “So che ogni tanto qualcuno del Pd tende a stuzzicare per mettere alla prova ma sono consapevole che c’è la massima intenzione da parte loro di lavorare e di impegnarsi per la città. Al Pd – dice Di Stefano – ho affidato deleghe molto importanti, parlo di quella all’industria, che significa portare avanti tutti i rapporti con Eni e con il tessuto produttivo locale, così come il tema Zes e quello dei piani industriali. C’è poi la sanità per l’attuazione dei fondi Pnrr destinati al distretto sanitario e non dimentichiamo il piano spiagge e tutto ciò che riguarda il porto e la progettualità annessa. Devono solo stare tranquilli”. L’amministrazione che si è appena insediata è scandita prevalentemente dalla tripartizione den-M5s-civici, che è il blocco consiliare. In giunta, invece, il sindaco ha preferito aprire a tutte le componenti che hanno fatto parte della coalizione iniziale, compresi i rappresentanti di liste e partiti che non hanno superato la soglia di sbarramento. “Per chi vuole lavorare c’è tanto – aggiunge – chi invece vuole solo creare difficoltà allora avrà una mia risposta. Con l’onorevole Arancio ho avuto interlocuzioni e le scelte sono state condivise. Sono stato io, tra le altre cose, a voler aggiungere alle deleghe destinate a lui anche quella all’industria”. L’ex parlamentare, commissario cittadino dem, è il riferimento del Partito democratico nella nuova giunta.