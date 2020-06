“Al potere persone sbagliate”, Iudice: “Niente consulta e lasciati soli per biblioteca”

Gela. “Questa città continua ad essere un vero paradosso. Certe cose mi capitano, purtroppo, solo nella mia città. Mi viene da dire che al potere vanno sempre le persone sbagliate”. L’artista Giovanni Iudice, ormai mesi fa, venne indicato dai componenti della quinta commissione consiliare come riferimento della nuova consulta per la cultura, insieme alla scrittrice Silvana Grasso e al pianista Alberto Ferro. Una consulta che non ha mai visto la luce, almeno fino ad oggi. “Sono stato contattato dai rappresentanti di diverse associazioni locali che si sarebbero aspettati un intervento della consulta per dare un’impronta più qualitativa anche agli eventi dell’estate – dice Iudice – ho fatto semplicemente notare che noi, dopo la designazione della commissione, non siamo mai stati contattati per dare inizio alle attività della consulta. Insomma, non è mai esistita. Io non capisco perché si siano spesi i nostri nomi, senza alcun risultato. Se non c’era la volontà di darci spazio, peraltro gratuitamente, si poteva tranquillamente evitare di utilizzare i nostri nomi. Facciamo paura a qualcuno? Purtroppo, anche il sindaco non ha compreso la vocazione di questo territorio. Dare spazio alla cultura è fondamentale dopo decenni di industrializzazione. Ho comunicato che ero anche nelle condizioni di poter avviare contatti per avere in città un’importante mostra di arte del ‘900. Il sindaco non si è più fatto sentire. Tutto ciò è ancora più strano perché nel resto d’Italia vengo contattato per collaborare con tanti enti, anche pubblici. Lo farei gratuitamente. Questa politica non ha capito che se non si dà spazio alle competenze, continuerà ad essere solo una pedina del tradizionale clientelismo”.