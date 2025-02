Al “Presti” arriva l’Accademia Trapani: servono i tre punti prima della sfida all’Athletic Palermo

Gela. A una settimana dallo scontro al vertice contro l’Athletic Palermo, il Gela si prepara per un altro importante banco di prova. Allo stadio “Vincenzo Presti”, i biancazzurri hanno l’enorme occasione di restare sulla scia dei nerorosa e presentarsi al “Favazza” di Terrasini attardati di un solo punto, con la concreta possibilità di sorpasso. Per questo motivo la gara di domani contro l’Accademia Trapani non si può categoricamente perdere. Trascinati dalle otto reti di Seckan, gli ospiti occupano la settima posizione in classifica e vantano un buon distacco dalla zona playout, anche se questo non deve ingannare Privitera e compagni. Sono tante, infatti, le squadre che sono venute al “Presti” senza nulla da perdere e hanno messo in enorme difficoltà i biancazzurri, che però se la sono sempre cavata. Fischietto in bocca, per l’arbitro La Paglia di Enna, alle ore 15. Saranno presenti allo stadio gelese anche alcuni volontari appartenenti alla Fidas per divulgare l’importanza del dono del sangue. I biancazzurri scenderanno in campo mostrando uno striscione con il logo dell’associazione gelese raffigurato, certificando una partnership votata all’aiuto del prossimo. Il sodalizio locale presieduto da Marco Scerra e Toti Vittoria si dimostra, ancora una volta, una certezza in questo campo, e il matrimonio tra queste due preziose società appartenenti al nostro territorio ne è la prova.