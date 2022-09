Al Senato nel collegio avanti cdx, in città Lorefice batte Craxi: stessa scia alla Camera

Gela. Lo spoglio per le politiche è ancora in corso, in attesa che nel pomeriggio tocchi alle regionali. Per il parlamento, comunque, ci sono alcune partite che toccano direttamente candidati locali, in lizza con i “paracaduti”, che tanto hanno fatto discutere. Al Senato, dove corrono i grillini Ketty Damante e Pietro Lorefice (senatore in carica schierato anche all’uninominale), con 636 sezioni su 799 nel collegio che ricomprende il territorio locale, il centrodestra è avanti con il 37,79% (80.080 voti), seguito dai grillini del Movimento cinquestelle (29,82% e 63.190 voti) e dal centrosinistra (Pd, Verdi, +Europa e Impegno Civico) che ha messo insieme il 16,01% (con 33.929 voti). Seguono la lista di De Luca (7,38%) e il terzo polo (5,27%). In città, all’uninominale, con 63 sezioni su 71, è avanti Lorefice del Movimento cinquestelle con il 41,16% e 9.450 voti. Il grillino riesce ad avere la meglio sull’esponente del centrodestra Stefania Craxi, che è al 36,95% e 8.483 voti. Poi, Marina Castiglione del centrosinistra, con il 10,29% e 2.362 voti, e Michele Termine del terzo polo (5,24% e 1.204 voti).