Al via con opera di Mahler stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – Accoglienza calorosissima al Politeama Garibaldi di Palermo, venerdì 8 novembre, per il concerto inaugurale della 65° Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana impegnata in una delle pagine iconiche del grande sinfonismo come la Sinfonia n. 3 in re minore di Gustav Mahler. Sul podio uno dei direttori più apprezzati al mondo per questo repertorio, il tedesco Hartmut Haenchen, applaudito lungamente dal pubblico e festeggiato dalla compagine siciliana con il battere degli archetti e dei piedi sulle assi del palcoscenico. Apprezzamento e applausi ritmati del pubblico (quasi dieci minuti al termine del lunghissimo pezzo che dura circa un’ora e quaranta), come si usa nelle grandi istituzioni musicali tedesche, hanno segnato la conclusione della serata e sono stati indirizzati anche al contralto Anke Vodung, al Coro femminile I Solisti di Operalaboratorio (diretto da Fabio Ciulla) e al Coro di voci bianche dell’Orchestra Sinfonica Siciliana (diretto da Riccardo Scilipoti) che riempivano la scena per l’esecuzione dell’imponente Sinfonia, banco di prova di tutte le grandi compagini orchestrali. Nel foyer d’ingresso, ad accogliere il pubblico che ha riempito platea, palchi e anfiteatro, il commissario straordinario Margherita Rizza e lo staff dell’Orchestra Sinfonica, per salutare i tanti abbonati che hanno riconfermato il loro legame con l’istituzione e alcuni ospiti tra cui l’arcivescovo di Palermo mons. Corrado Lorefice e il direttore del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” Mauro Visconti. Tanti anche i turisti presenti e molti giovani appassionati. Si replica sempre al Politeama Garibaldi questo pomeriggio alle ore 17.30.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Orchestra Sinfonica Siciliana