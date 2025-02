Al via contributo di solidarietà Irfis, Riolo “Al fianco delle famiglie”

PALERMO (ITALPRESS) – Un contributo di solidarietà una tantum a fondo perduto per le famiglie in difficoltà con Isee inferiore a 5 mila euro: questa la misura voluta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e messa in campo attraverso l’assessorato alla Famiglia, per sostenere i nuclei in difficoltà. A gestire i 30 milioni di euro a disposizione grazie alla norma dell’ultima finanziaria è l’Irfis. La piattaforma si apre oggi e c’è tempo fino al 15 aprile per presentare la domanda. Quindi sarà stilata una graduatoria in base ai diversi parametri contenuti nell’avviso. “L’importo che potremo erogare andrà da 2.500 a 5.000 euro in base alle condizioni di necessità delle famiglie, quindi dipendono da diverse variabili: il numero dei componenti del nucleo familiare, se pagano l’affitto o hanno altri disagi”, ha spiegato la presidente della finanziaria regionale, Iolanda Riolo. Tra i criteri per essere ammessi alla partecipazione anche la residenza nell’Isola da almeno cinque anni e un Isee inferiore ai cinque mila euro. “E’ tutto abbastanza semplice, il nostro sito ormai ha subito anche un restyling per essere ancora più intuitivo. Bisogna accedere nella sezione ‘Incentivi Sicilià, dove si possono caricare con tranquillità da oggi fino al 15 aprile tutte le informazioni richieste”, ha aggiunto Riolo. Non si tratta della prima misura messa in campo da Irfis per sostenere le famiglie in difficoltà: lo scorso anno la finanziaria regionale ha erogato, sempre partendo da una misura costruita dal governo regionale, 50 milioni per mitigare l’aumento del tasso di interessi per i mutui a tasso variabile per quanti hanno acquistato la prima casa. “L’attività degli ultimi due anni, naturalmente su indirizzo della Regione e della politica siciliana, ha avuto una connotazione fortemente sociale – ha sottolineato Riolo -. Per la prima volta l’Irfis ha avuto davvero a che fare con le famiglie. L’anno scorso abbiamo erogato 50 milioni di euro per contrastare il caro mutui per la prima casa. Un’attività per noi di grande soddisfazione, e quest’anno continuiamo ad agire nel campo del sociale, dove c’è necessità”. Una connotazione che caratterizza l’operato di Irfis “questa attenzione al sociale, in altro corrisponde a quello che è uno degli obiettivi fissati dallo statuto dell’Irfis, ovvero quello di contribuire allo sviluppo del territorio siciliano”, ha concluso la presidente.

– foto ufficio stampa Irfis –(ITALPRESS).