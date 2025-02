Al via il progetto “Scialla”, il Rotary nelle scuole contro il disagio giovanile

La dottoressa D’Amato ha coinvolto gli studenti in un dialogo aperto, facendo compilare loro un questionario anonimo per comprendere meglio il loro stato d’animo e le difficoltà che affrontano quotidianamente. Successivamente, ha parlato di due concetti fondamentali per la crescita individuale: autostima e libertà. L’incontro ha evidenziato come l’autostima sia strettamente legata alla percezione che i ragazzi hanno di sé stessi e al modo in cui si rapportano agli altri. La libertà, invece, è stata analizzata non solo come assenza di vincoli, ma come consapevolezza delle proprie scelte e delle loro conseguenze. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo tra giovani, famiglie e istituzioni, promuovendo un ambiente più consapevole e sicuro per le nuove generazioni.