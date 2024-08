Al via la call per start-up del Mezzogiorno “Sud Innovation Champions”

MESSINA (ITALPRESS) – E’ aperta la call per partecipare a “Sud Innovation Champions”, la startup competition del Sud Innovation Summit 2024, evento dedicato al mondo dell’innovazione e della digitalizzazione che si terrà a Messina il 3 e 4 ottobre. Il contest, volto a promuovere progetti nel settore della transizione digitale e della microelettronica, si rivolge a startup innovative, progetti di ricerca e spin-off universitari del Mezzogiorno d’Italia. Le principali aree di interesse includono (ma non si limitano a) iniziative di sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale, cloud, assistenza sanitaria e industria 4.0, cybersicurezza, fintech, blockchain e altre risorse digitali emergenti. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti: le 6 startup finaliste presenteranno il loro pitch durante l’evento di ottobre, all’interno del quale verranno decretati i vincitori. Le candidature sono aperte fino al 15 settembre. I riconoscimenti assegnati dai partner dell’iniziativa consistono in servizi per lo sviluppo di impresa per un controvalore complessivo di oltre 100mila euro. Tra questi, un percorso di sviluppo all’interno di UniCredit Start Lab, l’accesso al programma di accelerazione di Le Village by Crèdit Agricole Sicilia e attività di mentorship e workshop, accesso agli spazi e al database da parte di Plug and Play. Ulteriori premi saranno annunciati nelle prossime settimane.

Oltre ai già citati, la manifestazione gode del supporto di premio 2031, Elis Innovation Hub, InnovUp, StartupItalia, Zest e di una rete di numerosi Community Partner del Sud Italia, tra cui molti abilitatori e altri attori dell’ecosistema. Tra questi 012factory, BINP-Boosting Innovation in Poliba (Politecnico di Bari), Campania NewSteel, Factory Accademia, Giffoni Innovation Hub, Harmonic Innovation Hub, INHUSE – Innovation Hub South Europe, Innovalley, Innovation Island, Isola Catania, Magnisi, NaStartup, Over Ventures, Premio innovazione Sicilia, Associazione Reboot, SkillforEquity, SEI Ventures-Incubatore di impresa aree interne, SprintX, Startup Europa, Startup University, Lo Stretto digitale, The Qube. “Per le realtà innovative del Sud questa competition rappresenta un’opportunità unica per far crescere e dare visibilità al proprio progetto”, ha spiegato il fondatore del Sud Innovation Summit Roberto Ruggeri. “Oltre al Summit, c’è una visione Sud Innovation, per questo abbiamo mobilitato oltre 20 partner da diverse regioni del Sud e non solo, inclusi numerosi incubatori e acceleratori certificati che supportando questa iniziativa e portando la loro esperienza al Summit, ci aiutano a costruire un ecosistema virtuoso per lo sviluppo economico della macroregione. Uniti, stiamo creando le fondamenta per un futuro prospero e innovativo per il Mezzogiorno”. “Dall’ispirazione all’azione”. Questo il tema dell’edizione 2024 del Sud Innovation Summit, che si terrà a Messina il 3 e 4 ottobre prossimi. Arrivato al suo secondo anno, il summit è il più grande evento su innovazione e digitalizzazione del Sud Italia, che anche quest’anno porterà in Sicilia speaker di livello, storie di successo e top manager di grandi aziende internazionali – da Airbnb a Spotify passando per Microsoft e Oracle, solo per citarne alcune – per ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sui nuovi trend dell’innovazione e del mondo startup. L’evento è supportato anche da PwC Italia in qualità di Innovation Partner. Una manifestazione che, puntando anche sul riconoscimento delle migliori iniziative innovative del Sud e sul coinvolgimento di abilitatori certificati e altri attori dell’ecosistema meridionale, vuole essere un vero e proprio catalizzatore di cambiamento, contribuendo a consolidare un ecosistema capace di attrarre investimenti e generare opportunità di crescita. Lo scorso anno il summit ha avuto un grande successo, con oltre 3.000 partecipanti in presenza, 3.500 in diretta streaming e oltre 500 mila persone raggiunte attraverso i canali social. L’edizione di quest’anno si propone di evidenziare come dalle semplici intuizioni e dall’ascolto e confronto tra i partecipanti sia possibile trasformare idee in azioni concrete e dar vita a storie di successo: attraverso una serie di workshop interattivi, keynote e sessioni di networking, i partecipanti avranno l’occasione di apprendere dalle esperienze di coloro che hanno trasformato le proprie intuizioni in azioni tangibili e di successo. L’evento di premiazione della startup competition si terrà il 3 ottobre, data d’inizio del summit. La giuria assegnerà alle startup un punteggio da 1 a 10 valutando diversi parametri: chiarezza del pitch, competenza del team, conoscenza del settore, realizzabilità, grado di innovazione, rispondenza ai bisogni del mercato, e l’impatto del progetto sulle sfide future. Le candidature vanno presentate attraverso il sito dedicato entro il 15 settembre 2024. Il 22 settembre saranno annunciate le finaliste. Rimane aperta anche la call rivolta alle organizzazioni che lavorano allo sviluppo di imprese innovative nel Sud Italia a diventare partner dell’iniziativa.

