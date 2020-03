“Al Vittorio Emanuele personale, ventilatori e sistemi anestesia”, accordo Asp-Santa Barbara

Gela. Accordo pubblico-privato, tra Asp e i manager della clinica “Santa Barbara”. L’intesa è stata siglata nelle scorse ore e consentirà di trasferire pazienti del nosocomio di Caposoprano che non possono essere dimessi. Andranno nella struttura di Macchitella, mentre al “Vittorio Emanuele” si utilizzeranno le stanze lasciate libere per ampliare il reparto Covid. Inoltre, i manager della clinica metteranno a disposizione dell’ospedale non solo proprio personale a anche ventilatori polmonari, apparecchi di anestesia e altri sistemi, necessari per i pazienti affetti da Covid o con sintomi di quel tipo.