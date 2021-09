Al “Vittorio Emanuele” ancora parcheggi selvaggi, vettura ferma sotto scala antincendio

Gela. I parcheggi “selvaggi” nell’area interna dell’ospedale “Vittorio Emanuele” hanno spesso bloccato le attività delle ambulanze, destinate all’emergenza Covid. Gli agenti della municipale non possono intervenire, visto che il direttore sanitario del nosocomio, Luciano Fiorella, non ha mai dato seguito alla convenzione necessaria, come spiegato anche dal municipio. Questa mattina, addirittura, un’auto è rimasta parcheggiata sotto la scala antincendio, che in teoria è destinata alla emergenze e dovrebbe essere sempre pienamente fruibile.